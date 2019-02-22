روسيا: انهيار معاهدة الصواريخ يهدد الأمن الدولي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن انهيار معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى يهدد بنشوب سباق تسلح متعدد الأطراف في مناطق مختلفة.
وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عقدته اليوم، "إننا ندرك جيدا مخاوف المجتمع المدني، إذ يمكن أن يؤدي انهيار معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى إلى تضرر الأمن الدولي والاستقرار
وأشارت زاخاروفا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لإجراء حوار جوهري بشأن معاهدة الحد
كما أكدت المتحدثة الروسية أن بلادها والولايات المتحدة والأردن على اتصال دائم على مستوى الخبراء بشأن الأوضاع في مخيم الركبان في سوريا، مشيرة إلى أن هؤلاء الخبراء ينتسبون إلى وزارات دفاع هذه الدول، إلا أنها أوضحت أنه "لم يكن هناك تواصل على مستوى وزراء الخارجية أو الدفاع لهذه الدول بهذا الشأن".
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