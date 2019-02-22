بعدما اتهمته بصفقة بواخر الكهرباء.. ولعت بين باسيل وبولا يعقوبيان!

أصدر المكتب الإعلامي للوزير جبران باسيل البيان الآتي :"ردًّا على الأكاذيب التي وردت على لسان النائب بولا يعقوبيان في برنامج "صار الوقت" الذي عرض على شاشة تلفزيون الـ MTV يوم أمس 21 شباط الجاري والتي وجّهت فيها للوزير باسيل اتهامات افترائية لا أساس لها، تعلم هي سلفاً انه بريء منها، وسردت معلومات مختلقة لا صحّة لها حول فساد مزعوم يتعلق بقضية البواخر، كلف الوزير باسيل وكيله القانوني اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية امام القضاء لتبيان الحقيقة وفضح أكاذيبها .

ولاحقا ردت النائب يعقوبيان على بيان باسيل عبر "تويتر" قائلة: "اذا فيه شي ممكن يكون غير دقيق بما قلت امس فهو رقم ال ٨٪ كل الاتصالات تؤكد ان عمولة البواخر اكبر اما بالنسبة الى التحرك القانوني، فكنت سبق وقدمت اخبارا الى النائب العام المالي في قضية البواخر وغيرها مستندة على تويت لباسيل متمنية ان يوضح كلامه للقضاء خدمة للحقيقة.