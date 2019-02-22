الـ”فيفا” يعاقب تشيلسي الإنجليزي ويمنعه من التعاقدات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” معاقبة نادي تشيلسي الإنجليزي، وحرمانه من عقد صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية والشتوية القادمتين، وذلك بعد ثبوت ارتكابه لتجاوزات متعلقة بلوائح انتقالات اللاعبين الشباب.
وحسب هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية ” بي بي سي”، فإن نادي “البلوز” لن يتمكن من جلب لاعبين جدد خلال الفترتين القادمتين من الانتقالات، كما سلط عليه الاتحاد الدولي غرامة مالية محددة في 600 ألف فرنك سويسري، بالإضافة إلى غرامة 510 آلاف فرنك سويسري كغرامة مسلطة على الاتحاد الإنجليزي للعبة.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار جاء بعد تحقيق فتحه “الفيفا” منذ أزيد من 3 سنوات، حيث تم البحث في وثائق 19 لاعبا تعاقد معهم الفريق الإنجليزي، كما أن هذا الأخير يحق له الطعن في قرار “الفيفا”.
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