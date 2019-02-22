القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة قاسية على فريق تشيلسي الإنجليزي، بسبب تجاوزات في انتقالات بعض اللاعبين الشباب إلى صفوفه.
وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فإنه جرى توقيع عقوبة الحرمان من التعاقدات لفترتي الانتقالات المقبلتين، على تشيلسي، بسبب كسر لوائح انتقالات بعض اللاعبين الشباب.
وشملت العقوبة، تغريم الفريق اللندني، 600 ألف فرنك سويسري، بجانب تغريم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، 510 آلاف فرنك.
ولا يمنع الحظر، التخلي عن اللاعبين، ولا ينطبق على فرق تشيلسي النسائية، أو كرة القدم الخماسية.
ويمكن للنادي الإنجليزي، الطعن على القرار.
وجاء القرار بعد تحقيق استمر 3 سنوات من الفيفا، إذ تم البحث في وثائق 19 لاعبا أجنبيا تعاقد معهم تشيلسي، منهم المهاجم السابق بيرتراند تراوري.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يتلقى عقوبة صادمة من الفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.