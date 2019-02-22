وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة تنشر قوات خاصة ومعدات بالقرب من فنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ،الجمعة، إن الولايات المتحدة تنشر قوات خاصة ومعدات بالقرب من فنزويلا.

وأضاف لافروف - في تصريحات نشرتها الخارجية الروسية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر - أن المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى تريد إدخالها فنزويلا تؤجج الخلافات وتُعتبر مقدمة لإزاحة مادورو عن الرئاسة بالقوة.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يناقشان كيفية تسليح المعارضة الفنزويلية.

ويرفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السماح بدخول شحنات الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات، فيما تعهد خوان جوايدو زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، بإدخال مئات الأطنان من المساعدات في 23 فبراير/شباط.

ويسعى جوايدو إلى حشد نحو مليون متطوع للتوجه إلى الحدود لتسلّم ونقل المساعدات الإنسانية المكدسة في دول الجوار، ما قد يدفع إلى اختبار قوة مع الجيش الفنزويلي الموالي لمادورو.



وتواصل الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمها بعد مرور نحو شهر على إعلان خوان جوايدو رئيس البرلمان في 23 يناير/كانون الثاني الماضي نفسه رئيساً بالإنابة للبلاد.