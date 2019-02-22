الان تتابع الاحتلال يفرج عن فلسطيني بعد قضاءه أكثر من عقدين في السجن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، أسير فلسطيني من اليامون بعد قضاءه 23 عاما في سجون الاحتلال. وأفادت مصادر فلسطينية في جنين أن سلطات الاحتلال أفرجت الليلة الماضية عن الأسير تيسير نجيب سمودي (62 عاما) بعد اعتقال دام 23 عاما، من سجن بئر السبع.

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