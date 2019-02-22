السلطات الإيرانية تعتقل امرأتين بسبب الحجاب!

مع ازدياد الضغوط التي يمارسها النظام الإيراني بحق شعبه في مختلف أوجه الحياة، طفح الكيل بمجم

وكان قد كشف الجيش الإيراني أنه سيطلق صواريخ من الغواصات، لأول، خلال مناوراته العسكرية الأخيرة.

وأعلن قائد سلاح البحرية الإيراني، حسين خانزادي، أن مناورات "الولاية 97" للقوة البحرية والتي تستغرق ثلاثة أيام، ستجري في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع، بين مضيق هرمز والمحيط الهندي.

وأكد خانزادي، أنه سيتم خلال المناورات ولأول مرة إطلاق الصواريخ من الغواصات وإجراء تمارين لطائرات بلا طيار وقصف الأهداف من الجو.

وتجري إيران تلك المناورات، تزامنا مع تصاعد التوتر بينها وبين واشنطن، وتقول طهران إن سفنا ومدمرات وغواصات ستشارك في تلك التدريبات، كما سيتم التدريب على إطلاق أنواع مختلفة من المقذوفات، بما في ذلك الصواريخ وسيتم استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة مختلفة.

ورغم أن المناورات الإيرانية في مضيق هرمز سنوية، فإن توقيتها في الغالب يعكس رسائل سياسية من طهران، فهي هددت أكثر من مرة بإغلاق المضيق هرمز أمام حركة السفن الدولية، ردا على قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات على صادراتها النفطية على خلفية دعمها للإرهاب.