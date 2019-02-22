شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دينية البرلمان يطالب بسرعة تنفيذ قرار منع زوايا الصلاة الصغيرة بالعمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تحرك وزارة الاوقاف تجاه زوايا الصلاة الصغيرة وقرار وزير الاوقاف الأخير، يؤكد ما طالبنا به فى الأيام الماضية عن ما تمثله هذه الزوايا من خطورة على المجتمع لاستقطاب الشباب للفكر التكفيرى ومواجههته .

واضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الزوايا الصغيرة استغلتها الجماعات الدينية بهدف الترويج لأهدافهم الإرهابية ، وعلى المحافظين العمل لتطبيق القرارات التى أصدرها وزير الأوقاف، وأن يكون هناك متابعة لذلك، بعدم فتح الزوايا الصغيرة التى تتم فى العمارات والمنازل فى مختلف المحافظات.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت فى بيان لها، أنه تمت مخاطبة وزير التنمية المحلية بالقرار، وكذلك مخاطبة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن عدم سماح هيئة المجتمعات العمرانية بفتح أى زوايا أسفل العمارات، أو بينها، أو بأى طريق من الطرق دون تصريح كتابى مسبق من وزارة الأوقاف، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فى هذا الشأن، حتى لا نصير إلى عشوائية فى فتح الزوايا أو توظيفها لأغراض لا تتفق ونشر الخطاب الدينى الوسطى الرشيد