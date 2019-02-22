قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة غدا .. تعرف عليهم

آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (النزهة الجديدة - الكوربة - هيليوبولس - سانت فاتيما - منطقة الحجاز ومتفرعاته - جامع الفتح - خلف الكلية الحربية - شارع فريد سميكة - منطقة عين شمس الشرقية والغربية - منطقة المسلة - خارجة المطرية - إبراهيم عبد الرازق - الهايكستب)، وذلك ابتداء من الساعة 10 صباح غد السبت، وحتى الساعة 4 صباح بعد غد الأحد.
وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بإحلال وتجديد خط المياه قطر 1000 مم بطريق مسطرد القديم، لتحسين الخدمة.
وناشدت الشركة...
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