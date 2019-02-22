القوى الاسلامية بعين الحلوة تلتقي مسؤولي الملف الفلسطيني بحزب الله وأمل

قام وفد من "​القوى الاسلامية​" في ​مخيم عين الحلوة​ ضم امير "​الحركة الاسلامية المجاهدة​" ​الشيخ جمال خطاب​ والحاج عيسى المصري والقياديين في "​عصبة الانصار الاسلامية​" الشيخ ابو طارق السعدي والشيخ ​ابو شريف عقل​، بزيارة مسؤول الملف ال​فلسطين​ي في "​حزب الله​" النائب السابق ​حسن حب الله​ ونائبه عطا الله حمود. ثم عقد اجتماع آخر مع مسؤول الملف الفلسطيني في حركة "أمل" ​محمد الجباوي​.

وفي اللقائين جرى بحث "مختلف الاوضاع الفلسطينية والموقف من مؤتمر ​وارسو​ وتداعياته على ​القضية الفلسطينية​ وعلى ما يتعرض له اهلنا في ​القدس​ المحتل واثره على ظاهرة التطبيع مع ​إسرائيل​".

كما جرى الكلام عن العمل الفلسطيني المشترك، وكان الاتفاق مشتركا على ضرورة الحفاظ على العمل الفلسطيني المشترك وتفعيله لما فيه مصلحة القضية الفلسطينية. كما طالبت القوى الاسلامية من "حزب الله" وحركة "أمل"، بما يمثلانه من ثقل في ​المجلس النيابي​، ودور سياسي بارز في الساحة اللبنانية، ودعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ان يكون لهم دور في دعم القوانين التي تسهل حياة الفلسطيني مثل قوانين حق العمل وحق التملك وادخال مواد ​البناء​، اضافة الى قانون ​العفو العام​، الى حين تمكنه من عودته المؤكدة الى فلسطين.