افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان اهالي موقوفي أحداث عبرا نظموا اعتصاما عند مسجد السيدة عائشة في صيدا للمطالبة بتطبيق قانون العفو العامل الشامل، وذلك وسط اجراءات امنية مشددة لعناصر من ​قوى الامن الداخلي​، وهذا التحرك يأتي استكمالا لتحركات سابقة دورية كل يوم جمعة بعدما نصبوا خيمة مفتوحة امام ​دار الافتاء​ في صيدا منذ اسابيع عديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: أهالي موقوفي عبرا نطموا اعتصاما بصيدا مطالبين بالعفو العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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