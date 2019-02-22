اشار عضو كتلة "الجمهورية" النائب أنيس نصار إلى أن "هناك معادلة "باسيلية" أطلقها الوزير جبران باسيل وهي إما التطبيع مع النظام السوري أو بقاء النازحين في لبنان"، معتبرا ان "التطبيع مع سوريا مختلف عن عودة النازحين والعلاقات مع سوريا يحكمها قرار جامعة الدول العربية".
وفي حديث تلفزيوني رأى نصار ان "السلطة بيد الحكومة مجتمعة والقرار لا يعود لوزير واحد"، مشيرا الى ان "هناك وزراء كثر يزورون سوريا خلافاً للدستور لأنه لا يجوز لأحد اتخاذ اي قرار بعيداً من قرار الحكومة فالوزير موظف في الحكومة ويؤدي الدور الذي تطلبه منه".
وأكد نصار ان "ما يقنعنا هو كلام الجامعة العربية وننفذ قرارها والمواضيع الخلافية تحتاج إلى دراسة لأن لبنان بلد توافقي ولا يجوز إطلاق مواقف لا إجماع عليها"، مشددا على ان "عودة النازحين من اهم الملفات والمجتمع الدولي يؤكد ان لا مصلحة للبنان ببقاء النازحين وكل ما عدا ذلك تأويلات ولبنان لا يستطيع أن يكمل مع هذا الكمّ من النازحين السورين".
كانت هذه تفاصيل خبر نصار: السلطة بيد الحكومة مجتمعة والقرار لا يعود لوزير واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.