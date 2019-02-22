نصار: السلطة بيد الحكومة مجتمعة والقرار لا يعود لوزير واحد

اشار عضو كتلة "​الجمهورية​" النائب ​أنيس نصار​ إلى أن "هناك معادلة "باسيلية" أطلقها الوزير ​جبران باسيل​ وهي إما التطبيع مع ​النظام السوري​ أو بقاء النازحين في ​لبنان​"، معتبرا ان "التطبيع مع ​سوريا​ مختلف عن عودة النازحين والعلاقات مع سوريا يحكمها قرار ​جامعة الدول العربية​".

وفي حديث تلفزيوني رأى نصار ان "السلطة بيد ​الحكومة​ مجتمعة والقرار لا يعود لوزير واحد"، مشيرا الى ان "هناك وزراء كثر يزورون سوريا خلافاً للدستور لأنه لا يجوز لأحد اتخاذ اي قرار بعيداً من قرار الحكومة فالوزير موظف في الحكومة ويؤدي الدور الذي تطلبه منه".

وأكد نصار ان "ما يقنعنا هو كلام ​الجامعة العربية​ وننفذ قرارها والمواضيع الخلافية تحتاج إلى دراسة لأن لبنان بلد توافقي ولا يجوز إطلاق مواقف لا إجماع عليها"، مشددا على ان "عودة النازحين من اهم الملفات و​المجتمع الدولي​ يؤكد ان لا مصلحة للبنان ببقاء النازحين وكل ما عدا ذلك تأويلات ولبنان لا يستطيع أن يكمل مع هذا الكمّ من النازحين السورين".