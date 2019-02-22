جريصاتي أمِل من شركات الإسمنت التجاوب مع كل ما يتعلق بحماية البيئة والصحة

لفت وزير البيئة فادي جريصاتي، خلال استقباله في مكتبه في الوزارة، وفدًا من شركات الإسمنت في لبنان، حيث استمع إلى شرح مفصّل حول وضع كلّ معمل وضرر المقالع التابعة له، إلى أنّه "سيستمع إلى وجهات نظر جميع الأفرقاء المعنيّين والبلديات"، مبديًا استعداده لـ"التعاون مع شركات الإسمنت".
وأعرب خلال اللقاء الّذي تمّ التداول خلاله في شؤون قطاع الإسمنت وآلية التعاون مع وزارة البيئة من أجل معالجة المشاكل البيئية الّتي يتسبّب بها هذا القطاع، عن أمله في أن "تتجاوب هذه الشركات مع كلّ ما يتعلّق بحماية البيئة والحفاظ على صحة الناس".
وقد أبدى مسؤولو الشركات انفتاحهم على التجاوب مع كلّ ما تطلبه منهم وزارة البيئة.
ضمّ الوفد: شركة "الترابة الوطنية "برئاسة رئيس مجلس الإدارة بيار ضومط وعضوية المدير الإداري روجيه حداد، شركة "هولسيم" برئاسة المدير التنفيذي جميل بو هارون وشركة "ترابة سبلين" برئاسة المدير العام طلعت اللحّام، وحضر الاجتماع عن الوزارة مدير مشروع مكافحة التلوث الصناعي مروان رزق الله ورئيسة دائرة حماية البيئة السكنية ألفت حمدان.
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