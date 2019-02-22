النشرة: دورية اسرائيلية مشطت الطريق بين تلال الوزاني ووادي العسل

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشطت الطريق العسكري بمحاذاة ​السياج الحدودي​ التقني ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل مرروا بالشطر الشمالي اللبناني لبلدتي ​الغجر​ و​العباسية​ وكانت عناصر الدورية تتوقف عند البوابات الحديدية المثبتة على هذا السياج لتفقد اجهزة المراقبة المركزة عليها".

من جهة اخرى وفي الجانب اللبناني سجل دوريات ونقاط مراقبة مشتركة بين ​الجيش اللبناني​ و​قوات اليونفيل​ في محاور الوزاني و​عين عرب​ امتدادا حتى المجيدية.