قوات سوريا الديمقراطية تقتحم آخر نقطة لداعش في الباغوز

أفادت معلومات صحفية عن اقتحام ​قوات سوريا الديمقراطية​، آخر نقطة ل​تنظيم داعش​ في الباغوز، وذكرت وكالة رويترز ان ​شاحنات​ تنقل مدنيين تغادر آخر جيب لداعش، في شرق سوريا.

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