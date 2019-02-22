خارجية روسيا: الولايات المتحدة تخطط لتسليم أسلحة للمعارضة في فنزويلا

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، في بيان، أن "تطور الأوضاع في ​فنزويلا​ وصل لمرحلة حرجة"، مشيرة إلى أن "خطط ​الولايات المتحدة​ لعبور حدود فنزويلا بذريعة إيصال المساعدات الإنسانية استفزازية".

وأوضحت أن "الولايات المتحدة تخطط لتسليم أسلحة للمعارضة في فنزويلا وتخطط لإشراك شركة "أنطونوف" الأوكرانية في ذلك"، مشددة على أن "شركات تابعة للولايات المتحدة وحلفائها في "​الناتو​" تدرس إرسال شحنة كبيرة من ​الاسلحة​ للمعارضة في فنزويلا".