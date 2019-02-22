ضغط سير كثيف أمام مدخل السبينس-الحازمية بسبب عطل بخط المياه

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأن ضغط سير كثيف يسجل في محلة ​الحازمية​ أمام مدخل السبينس بسبب عطل طارئ حصل على خط المياه. وتقوم عناصر من مفرزة سير ​بعبدا​ بتسهيل ​حركة المرور​ لحين اللإنتهاء من أعمال إصلاح العطل من قبل الجهة المعنية.

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