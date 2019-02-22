الراعي: موقف الرئيس عون في جلسة الحكومة بالأمس كان مشرفا

أكد ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ في تصريح له بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​ أن "موقف الرئيس عون في جلسة ​مجلس الوزراء​ بالأمس كان موقفا مشرفا"، مشددا على ان "الرئيس هو حامي الدستور وحامي الشعب".

وراى الراعي ان " الدستور واضح والمادة 49 واضحة ورئيس الجمهورية يُقسم اليمين أنّه يُحافظ على الدستور وسيادة الوطن ووحدة الشعب وشؤون الدولة وهو لا يتعدّى على أحد وفي غياب الرئيس "يفرط" البلد".

وشدد الراعي على انه "إذا أردنا انتظار الحلّ السياسي للأزمة السورية لتأمين عودة النازحين إلى بلدهم فسيحصل بنا ما حصل في الملفّ الفلسطيني".