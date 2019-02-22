تداول 430 شاحنة بضائع و20 سيارة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم الجمعة، بلغ 19 سفينة بالإضافة لسفينة بالغاطس الخارجي.

وأضاف "يوسف" في بيان اليوم، أنه جرى تداول 430 شاحنة بضائع و20 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 134 شاحنة و11 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 296 شاحنة بضائع و9 سيارات.

وأوضح أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر ثلاث سفن.

كما يشهد ميناء سفاجا مغادرة ثلاث سفن بينما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن على جانب أخر شهد ميناء بور توفيق مغادرة السفينة Pegasus 1 وشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض.