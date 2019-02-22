كوريا الجنوبية والهند تتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب ا):
اتفقت كوريا الجنوبية والهند اليوم الجمعة، على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الدولتين.
جاء ذلك خلال لقاء قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه ورئيس الوزراء الهندي، ناريندار مودي، الذي يقوم بزيارة رسمية لسول لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين،بحسب بيان للمكتب الرئاسي.
وقال البيان إن الزعيمين اتفقا خلال محادثاتهما على تعزيز علاقة "الشراكة الاستراتيجية الخاصة" بين البلدين من خلال تنفيذ سياسة الجنوب الجديدة لكوريا الجنوبية في انسجام مع سياسة الشرق الجديدة للهند، وتوطيد التعاون في الاستجابة للثورة الصناعية الرابعة ومجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية،بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.
واتفقا الزعيمان أيضا،بحسب البيان، على توسيع التعاون بين البلدين إلى مجال الفضاء، وتعزيز التعاون في التحالف الدولي للطاقة الشمسيةومجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية، ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية.
وأعرب رئيس الوزراء الهندي عن تأييده الثابت لجهود الحكومة الكورية لنزع السلاح النووي الكامل وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.
واتفق الزعيمان على التعاون في تحقيق الهدف المشترك لتسجيل حجم التجارة بين البلدين 50 مليار دولار بحلول عام 2030.
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