6 متهمين وراء حرق وقتل ميكانيكي بالغربية.. التحريات: "رفض الاعتراف بجريمة سرقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع فريق البحث الجنائي بالغربية، في كشف لغز مقتل ميكانيكي إثر تعذيبه وحرقه بالنيران وضبط الجناة.

ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، مفاده قيام أحد الأشخاص "مجهول" بإحضار جثة أحد الأشخاص "بها آثار تعذيب وحروق" للمستشفى العام بمركبة "توك توك" وفر هارباً.

أسفرت جهود وتحريات فريق البحث الجنائي إلى التوصل إلى تحديد شخصية المجني وتبين أنه يدعى "محمد.س"، 17 سنة، ميكانيكي دراجات نارية، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، وتعرف والده عليه وقرر تغيبه.

كما أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم "تامر.م"، 33 سنة، ميكانيكي، مسجل خطر، وشقيقه "حسن"، 33 سنة، ميكانيكي، مسجل خطر، "عزوز.م"، 35 سنة، ميكانيكي، "باسم.م"، 30 سنة، مسجل خطر، "عبدالله.م"، 27 سنة، سائق، "صبري.م"، 21 – ميكانيكي ، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين عدا الأول والثاني، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لاعتقاد الهاربان قيام المجني عليه بسرقة دراجة نارية وبعض قطع الغيار من محل خاص بهما بالقرية محل إقامة المجني عليه، حيث قاموا باقتياده حال تواجده بقريته إلى منطقة زراعية بدائرة مركز شرطة المحلة، وقاموا بإيثاقه والتعدي عليه بالضرب بالعصى وإشعالهم النيران ووضع أرجله بداخلها، لإجباره على الاعتراف بالسرقة إلا أنه فارق الحياة فقام المتهمان الأول والخامس بنقله إلى المستشفى باستخدام مركبة "توك توك" خاصة بالمتهم الخامس، وتركاه وفرا هاربين، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.