بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة بكوم الديربي

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، مدرسة الشهيد محمد أحمد سرحان للتعليم الأساسي بقريه كوم الدربي التابعة لمركز المنصورة، في ظل عدم وجود معلمين أو طلاب بالفصول باعتبار أن يوم الجمعة عطلة أسبوعية.

جاء تفقد المحافظ لمتابعة التوسعات التي أقيمت بالمدرسة لتصل إلى 38 فصلا دراسيا بعد أن كانت 13 فصلا بتكلفة بلغت 6.9 مليون جنيه، ضمن خطة المحافظة لتقليل كثافة الفصول.

كما تفقد المحافظ فصول ذوي القدرات الخاصة وحجرة الحاسب الآلي وفصول رياض الأطفال، كما تفقد قاعات الأنشطة اليدوية والفنية للتلاميذ وبقية الفصول.

وقال محافظ الدقهلية، إن المدرسه تضم فصلين لمرحلة رياض الأطفال وبقيه الفصول الـ36 للتعليم الأساسي، مشيرا إلى حرصه على تفقد المدرسة بعد التوسعات الجديدة بصحبة على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمحافظة، وابراهيم أبوعرب مدير هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، في إطار الاهتمام بتطوير منظومة التعليم التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي والاطمئنان على وجود الفصول الخاصة بالنشطه والمعامل.

وتجمع العشرات من اهالي القرية خلال زيارة المحافظ للمدرسة مطالبين بإنشاء مدرسه أخرى للتعليم الأساسي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من التلاميذ أبناء القرية. وقال المحافظ للمواطنين "وفروا الأرض وسنحصل على موافقة وزير الزراعة ونقل ملكية الأرض إلى هيئة الأبنية التعليمية للبدء فورا في إنشاء المدرسة.

يذكر أن محافظ الدقهلية يزور قرية كوم الدربي لافتتاح مسجد البركات الذي جري تجديده وتطويره من قبل اللواء الدكتور محمد حمزة سيد الأهل أحد أبناء القرية.