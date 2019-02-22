زلزال بقوة 7.7 يضرب أمباتو في الإكوادور

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالاً بقوة 7.7 درجات وقع على بعد 224 كيلومتراً جنوب شرق أمباتو في وسط الإكوادور، اليوم الجمعة.

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