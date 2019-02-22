الاتحاد الأوروبي لن يناقش خروج بريطانيا خلال قمة مع الجامعة العربية

قال مسؤول من الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن زعماء التكتل لن يبرموا اتفاقا بشأن خروج بريطانيا خلال قمة مع نظرائهم العرب في مصر يومي الأحد والاثنين.

وأضاف رداً على سؤال بشأن فرص تحقيق انفراجة في مسألة انفصال بريطانيا عن الاتحاد أثناء قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في شرم الشيخ يومي 24 و25 فبراير "لن يكون هناك اتفاق في الصحراء".

لكن المصدر قال إن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك سيجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على هامش القمة يوم الأحد.

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