سوريا الديمقراطية تقتحم آخر نقطة لداعش في الباجوز

قوات سوريا الديمقراطية

وكالات:

بدأت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، اقتحام آخر جيب لتنظيم (داعش) الإرهابي في قرية الباجوز بدير الزور شرقي سوريا.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية، أن نحو 30 شاحنة نقلت نساء وأطفال ورجال غادرت قرية الباغوز آخر جيب (داعش) شرق

سوريا قبيل الاقتحام، في تحرك ضروري قبل مهاجمة الفلول المتبقيين والمتحصنين هناك أو إجبارهم على الاستسلام.وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، في وقت سابق اليوم-، إن القواتستحاول مجددا إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني قُدر أنهم لا يزالون داخل منطقة الباغوز بدير الزور.يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن الخميس أن نحو 400 عنصر من داعش رفضوا الخروج من الباغوز وبقوا متحصنين في آخر قلاع داعش، رافضين الخروج، ومعهم عدد من المدنيين ومن عائلاتهم.