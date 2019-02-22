الصين تعلن معارضتها التدخل العسكري في فنزويلا

وكالات:

أكدت الصين اليوم الجمعة معارضتها التدخل العسكري في فنزويلا، وأي أعمال من شأنها التسبب في إحداث توترات أو اضطرابات هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن المساعدات الإنسانية يجب آلا

يتم إدخالها بالقوة إلى فنزويلا خشية أن يتسبب ذلك في أعمال عنف، مشيرا إلى أن الحكومة الفنزويلية "ظلت هادئة وتمارس ضبط النفس" ومنعت بشكل فعال حدوث اشتباكات على نطاق واسع.وأضاف شوانغ "إذا تم إدخال ما يسمى بمواد الإغاثة الإنسانية بالقوة إلى فنزويلا، ونتج عن ذلك عنف ومصادمات، فسيكون لهذا الأمر عواقب وخيمة، وهو ما لا يرغب أحد في حدوثه".وكان رئيس برلمان فنزويلا خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا لفنزويلا، وقع - في وقت سابق - أول مرسوم "رئاسي"، أجاز فيه إدخال مساعدات أمريكية للبلاد.