مقتل قياديين من داعش في قصف جوي بصلاح الدين العراقية

عناصر من داعش وكالات: أكد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الجمعة على مقتل قياديين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في قصف جوي للطيران الحربي العراقي شمال قضاء بيجي. جوي للطيران الحربي العراقي شمال قضاء بيجي. ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر قوله إن الطيران العراقي قام بقصف أوكار لـ "داعش" في جبال المسحك شمال قضاء بيجي؛ ما أدى إلى مقتل كل من القياديين عبدالله حسين وجاسم مزهر.

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