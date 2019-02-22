كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهجوم على امرأتين في إيران بسبب الحجاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكر ناشطون في مواقع التواصل، أن الحادثة وقعت يوم 15 فبراير الجاري، في حي نارماك شمال شرقي العاصمة الإيرانية، بحسب موقع "راديو آسيا الحرة".
وقامت "الشرطة الدينية" لسنوات بمضايقة النساء بزعم أنهن لا يحترمن "قوانين الحجاب"، حتى وإن كن يرتدين حجابا بالفعل.
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