كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تمديد حظر سفر أرملة عالم بيئة توُفّي في السجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نقلت وكالة إيرنا عن محامي مريم ممبيني، قوله في مقابلةٍ أُجريت معه، إنه ذهب إلى محكمةٍ في طهران سعيًا لإنهاء المنع من السفر المفروض على أرملة كاووس سيد إمامي لمدة عام.
ونقلت إيرنا، أن ديرافشان كتب شكوى إلى أحد أعضاء النيابة في طهران احتجّ فيها على تمديد الحظر على ممبيني، لأنها أبدت تعاونًا كاملًا مع السلطات عند التحقيق في ادعاءات التجسس ضدّ زوجها الراحل ولم تكُن ضمن المشتبه بهم في القضية.
وذكر في شكواه أن الحظر يحرمها لقاء ابنيها اللذين غادرا إيران إلى كندا في مارس الماضي.
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