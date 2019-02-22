كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول إيراني: الاعتراف بـ"FATF" سيُحدِث خللًا بحياة الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد جواد إريرواني، إن لوائح مجموعة العمل المالي "FATF" ستُحدِث خللًا في الحياة المعيشية للشعب الإيراني، لأنها تجرِّم التحايل على العقوبات وتخلق قيودًا على نقل وتبادل العملة الصعبة.



وزعم إريرواني، أن بلاده لديها أحد أكثر القوانين في العالم صرامة في مجال مكافحة غسل الأموال.



ولفت إلى أن إيران أقرت قانون مكافحة تمويل الإرهاب، ولسنوات تنفِّذ تعليمات مكافحة غسل الأموال بقوة، حسب قوله.

وأردف: معارضة لوائح FATF، لا تعني معارضة مكافحة غسل الأموال.

