كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة طائرة إيرباص من نيوزيلندا بعد مغادرتها ألمانيا بسبب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطرت طائرة من طراز إيرباص، العودة إلى نيوزيلندا بعد أن غادرت ألمانيا للحصول على رخصة للطيران والمرور في المجال الجوي الإيراني.



أُجبرت إيرباص الجديدة على العودة إلى هامبورغ بسبب مشاكل في إصدار رخصة طيران على سماء إيران.



قبل أربعة أيام لم تتمكن طائرة نيوزيلندية اخرى من دخول المجال الجوى للصين، وفقا لما ذكرته وكالة نيوزيلاند هيرالد نيوز.

