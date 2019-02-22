كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة طائرة إيرباص من نيوزيلندا بعد مغادرتها ألمانيا بسبب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أُجبرت إيرباص الجديدة على العودة إلى هامبورغ بسبب مشاكل في إصدار رخصة طيران على سماء إيران.
قبل أربعة أيام لم تتمكن طائرة نيوزيلندية اخرى من دخول المجال الجوى للصين، وفقا لما ذكرته وكالة نيوزيلاند هيرالد نيوز.
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