كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرات عمال مصانع الزيوت النباتية تدخل يومها السادس في زنجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتستمر تلك التظاهرات أمام مبنى المحافظة احتجاجًا على فصلهم من عملهم وعدم اعطائهم رواتبهم. وتستمر تلك التظاهرات أمام مبنى المحافظة احتجاجًا على فصلهم من عملهم وعدم اعطائهم رواتبهم.

وطالب العمال بضرورة عودتهم إلى عملهم، في الوقت الذي تعاني فيه المصانع من نقص واضح في المواد الخام.

دخلت تظاهرات عمال مصانع الزيوت النباتية في زنجان اليوم السادس، احتجاجًا على سوء أوضاعهم.

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