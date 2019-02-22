كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرات عارمة لتجار سوق جنت في طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
احتج حشد من تجار سوق جنت في طهران بسبب الظروف السيئة، التي يمرون بها وعدم الاعتراف بحقوقهم.
وجاء هذا التجمع بعد سحب مسئولي البلدية ممتلكاتهم ومحلاتهم في سوق جنت وعدم اعطائهم مقابل لها.
وطالب التجار بضرورة عودة حقوقهم المنهوبة أو الحصول على مقابل لها.
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