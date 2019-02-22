تظاهرات عارمة لتجار سوق جنت في طهران

وجاء هذا التجمع بعد سحب مسئولي البلدية ممتلكاتهم ومحلاتهم في سوق جنت وعدم اعطائهم مقابل لها.



وطالب التجار بضرورة عودة حقوقهم المنهوبة أو الحصول على مقابل لها.

