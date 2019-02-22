حكومة بريطانيا تعلن برنامج زيارة الأمير هاري للمغرب

كشفت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، تفاصيل عن زيارة الأمير “هاري”، وعقيلته “ميغان” إلى المغرب، التي ستنطلق، يوم غد السبت.

“أليسون كينغ،” المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضحت على حسابها في “أنستغرام” أن الزيارة، التي تعتبر الأولى من نوعها إلى بلد عربي، ستمتد من 23 فبراير الجاري إلى 25 من الشهر ذاته.

وأضافت المتحدثة نفسها أن الزيارة ستتمحور حول عدة مواضيع، من بينها تمكين الفتيات من الوصول إلى التعليم الثانوي، والمرأة، والشباب من بناء المغرب الحديث، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا استخدام التقاليد للمساعدة في الانتقال إلى الحداثة.