مدرب فرنسي يرفض عرضا من الدوري الفرنسي لتدريب الكوكب المراكشي!

بات المدرب الفرنسي، ألبير كارتيي، قريبا جدا من التعاقد مع فريق الكوكب المراكشي، خلفا للمدرب المقال عزيز العامري، وذلك من أجل إعادته للسكة الصحيحة، وإنقاد الفريق من النزول للقسم الثاني.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن كارتيي، كان هو الخيار الأول لفريق “لافال” الفرنسي، أحد أندية الدوري الوطني في فرنسا ( الدرجة الثالثة)، غير أنه رفض العرض، مفضلا الانتقال إلى البطولة الاحترافية المغربية من أجل خوض أول تجربة له هنا، وتدريب فريق الكوكب المراكشي.

ويعتبر كارتيي، من المدربين المخضرمين في فرنسا، حيث أشرف على عدد من الأندية الفرنسية، على غرار ميتز، سوشو، غازيليك أجاكسيو، كما درب عددا من الأندية البلجيكية، ونادي باناتونايكوس اليوناني، فيما يبقى أفضل إنجاز له هو صعوده رفقة فريق ميتز للدوري الممتاز، بعد أن تصدر دوري الدرجة الثانية.

ويحتل الكوكب المراكشي المركز الأخير، في ترتيب البطولة الاحترافية، ويحتاج لـ”رجة” حقيقية في هذه الفترة الحساسة، من أجل تحقيق “العودة” وتفادي النزول للقسم الثاني.