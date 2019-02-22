“الأنفلونزا” المرض الأكثر شيوعا هذه السنة.. ومنظمة الصحة تصدر مقترحات للقاحات

أصدرت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، مقترحاتها بخصوص المركبات الدوائية الخاصة بلقاحات الأنفلونزا، المعدة للاستخدام في عام 2019-2020 خلال، موسم شيوع انتشار المرض في نصف الكرة الشمالي.

وأفاد مصدر رسمي صيني أن هذه المقترحات صدرت بعد اجتماع استشاري عقد من قبل مجموعة مستشاري المنظمة في بكين، وبرعاية المعهد الوطني لمراقبة الأمراض الفيروسية، والوقاية منها، التابع للمركز الوطني الصيني لمراقبة الأمراض، والأوبئة، والوقاية منها.

ورتبت المنظمة الاستشارات المذكورة مع مجموعة الخبراء الاستشاريين لتحليل بيانات مراقبة فيروس الأنفلونزا، وإصدار مقترحات حول المركبات الدوائية المناسبة لنصف الكرة الشمالي، ونصف الكرة الجنوبي على التوالي في فترة موسم انتشار فيروس الإنفلونزا المقبل.

وتستخدم هذه المقترحات من قبل الوكالات الوطنية لتنظيم اللقاحات، والشركات الدوائية لتطوير، وإنتاج، وترخيص لقاحات الأنفلونزا.

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي تعقد فيها المنظمة الدولية مثل هذا الحدث المهم لنصف الكرة الشمالي خارج مقرها الرسمي خلال العقدين الماضيين.