إنفانتينو يراسل لقجع وينوه بنجاح مؤتمر “الفيفا” بمراكش – وثيقة

بعث جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسالة شكر للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد أن نجحت في استضافة فعاليات مؤتمر الـ”فيفا” لتطوير منظومة كرة القدم التي أقيمت فعالياتها في مدينة مراكش في الفترة ما بين 15 و17 يناير 2019.

وهنأ إنفانتينو، في الرسالة نفسها، رئيس الجامعة، فوزي لقجع، على ” العمل الكبير الذي بذلته الجامعة المغربية من أجل إنجاح هذا الحدث، الذي كان محطة مهمة من أجل تطوير كرة القدم العالمية”.

وجاء في الرسالة ذاتها، ” أرغب أيضا أن أشكركم باسم جميع أعضاء الاتحاد الدولي للعبة على الاستقبال الحار وكرم الضيافة التي حضيت بها، وكذا على اللحظات الرائعة التي عشناها معا، بما فيها دوري كرة القدم، ووليمتي العشاء التي أقيمت على شرفنا”.

وشدد إنفانتينو على أن “جميع أعضاء الاتحاد الدولي مرتاحون وراضون على العمل الذي قامت به الجامعة من أجل تنظيم والإعداد لهذه التظاهرة”.

إليكم نص الرسالة الكاملة من الاتحاد الدولي إلى رئيس الجامعة: