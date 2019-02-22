أوجعوا قلوب العالم.. ما لا تعرفه عن التسعة الذين أُعدموا في مصر

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خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 فبراير 2019 12:47 مساءً - أحمد الدجوي.. بقي مجهول المصير لشهرين

أحمد هيثم الدجوي، يبلغ من العمر 25 عاماً، وهو طالب في كلية الهندسة.

في 16 يوليو 2015 اعتقل من منزل صديقه في مدينة نصر بالقاهرة، واقتيد لمصير مجهول مدة 60 يوماً، حتى عُرض على النيابة في قضية مقتل النائب العام.

وبعد عام من اعتقاله ظهر في قسم الإعدام بسجن "العقرب" سيئ السمعة، قبل أن يصدر ضده أي حكم، فضلاً عن منعه من التواصل مع ذوية وحرمانه من الزيارة، بحسب رسالة لوالدته وجهتها في وقت سابق للحقوقيين؛ طلباً منها لنصرة ولدها.

وجاء في جزء من رسالتها: "يوم السبت الماضي 2017/3/4 كان موعداً لإحدى جلسات قضية النائب العام بمعهد أمناء الشرطة، وعند زيارتي له في نهاية الجلسة من خلف قفص الاتهام وجدته في حالة صحية سيئة جداً، شاحباً وهزيلاً، ويعاني من انخفاض مستوى السكر وضغط الدم وإغماءات متكررة".

وأضافت: إن من يعملون في إدارة السجن "بذلوا معه مجهودات لإفاقته قبل الجلسة مباشرة عندما فتحوا زنزاته ليلحق بسيارة الترحيلة؛ فوجوده مغشياً عليه بسبب انخفاض مستوى السكر وضغط الدم، ولم يشعر به أحد أو يطلب له الإسعافات اللازمة في حينه؛ نظراً لأن حبسه انفرادي".

وأكدت أن ولدها أخبرها بشعوره بتشنجات، وأنه يعاني من "مشكلة صحية في أعصاب النصف الأيسر من الجسم إلى درجة زادت معها التشنجات فأصبح لا يشعر بنصفه الأيسر تماماً، ولفترات طويلة، بعد زيادة حدتها ومرات تكرارها، وقد أخبرني بأنهم طلبوا منه التحامل على نفسه لحضور الجلسة مع الوعد بالاستماع إليه لدى عودته إلى محبسه".