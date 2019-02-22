قرقاش يكشف عن محاولة قطرية للإعتذار والتقرب من السعودية

تحدث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن محاولات قطرية “للتواصل والاعتذار” للمملكة العربية السعودية.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، قال قرقاش إن “هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحا، واتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها الإعلامية حدود، أما المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي فستفشل كما فشلت الجهود السابقة”.

وكان في وقت سابق، قد كشف الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات السعودية السابق وأمين مجلس أمنها الوطني وسفير المملكة لدى واشنطن لقرابة ربع قرن، حقائق وأسرار عديدة عن قطر والحمدين وعلاقتها بجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة في سوريا.

وأعرب الأمير السعودي، في حوار مع موقع "إندبندنت" البريطاني بنسخته العربية، عن اعتقاده بأن الحمدين (حمد بن خليفة أمير قطر السابق وحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق)، هما من يتوليان إدارة الشأن العام والسياسي في قطر حتى الآن، بينما يضعان الأمير الحالي تميم بن حمد في الواجهة فقط.

وشدد الأمير بندر بن سلطان على عدم تأييده المصالحة مع قطر حتى تلتزم بتعهداتها السابقة، في إشارة إلى اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مشيرا إلى أنه "من الخطأ إعادة الأمور إلى ما كانت عليه مع الدوحة إذا لم تلتزم بما اتفق معها عليه"، كما نصحها بـ"ألا تغتر بالوجود الأمريكي أو التركي على أراضيها".

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو/حزيران 2017 قطع علاقتها مع الدوحة؛ بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.