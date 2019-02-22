شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون الزارعات العضوية.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعينى، فى اجتماعها يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.



وأكد النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، حرص اللجنة على الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، وذلك لأنه يضع معايير الانتاج العضوى من خلال الشروط المعتمدة فى الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية المتوافقة مع المعايير الدولية.

وأضاف الشعينى، مشروع القانون سواء المقدم من الحكومة أو من النائب عبد الحميد الدمرداش تهدف فلسفته العامة لأن تسرى أحكامه على الأشخاص الذين يعملون فى الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير لمدخلات او المنتجات العضوية، ووضع ضوابط فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها ووضع علامات الجودة عليها.