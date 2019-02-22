شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعليم بالبرلمان تعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات ، على مدار أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الطلبات والمقترحات والقوانين العاجلة فى اللجنة .

وتناقش اللجنة يوم السبت ،قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والمركز الألماني للدراسات الدولية، ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، والموقعة في برلين بتاريخ 29/10/2018 بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المترولوجيا .

وفى يومى الأحد والأثنين تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.