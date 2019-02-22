زاخاروفا: روسيا لن تسمح باستفزازات جديدة في مضيق كيرتش

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، أن ​روسيا​ لن تسمح باستفزازات جديدة في مضيق كيرتش، مشيرة إلى أن العمل الدبلوماسي ذي الصلة جاري.

وردا على سؤال: أضافت "إن القيادة الروسية أجابت على الشق الثاني من السؤال، عن طريق الإجراءات التي تم اتخاذها بعد الاستفزاز الأول. ثانيا، وضح القصد من الإجراءات نفسها بالطبع وسيتم التعليق عليها، وستتخذ وكالات إنفاذ القانون و​القوى الأمنية​ الخطوات اللازمة". ولفتت إلى ان "مثل هذه الاستفزازات لن يسمح بها وبما يخص هذا الشأن العمل السياسي والدبلوماسي جاري".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن وزرير الخارجية ​سيرغي لافروف​، تحدث بما يكفي في اجتماعات مؤتمر الآمن التي عقدت في ​ميونيخ​ حول إمكانية ارتكاب ​أوكرانيا​ استفزازات مماثلة في مضيق كيرتش.