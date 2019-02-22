تعرض قافلة نفط اميركية في شمال موزمبيق لهجوم ارهابي

تعرضت قافلة لمجموعة أناداركو النفطية الأميركية لهجوم في شمال ​موزمبيق​، حيث تنشط مجموعات ارهابية مسلحة، كما ذكرت مصادر في الشركة. وكشفت ان قافلة الآليات تعرضت للهجوم بعد ظهر الخميس، ولم يصب أي من عناصرها.

ووقع الهجوم على طريق يربط موسيمبوا دا برايا بمركز بالما الحساس للصناعة النفطية التي تطورت في موزمبيق بعد اكتشاف احتياطات نفطية كبيرة.