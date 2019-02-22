تمنى رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، "على وزراء ​القوات اللبنانية​ عدم محاولة ممارسة ديكتاتورية الأقلية داخل ​مجلس الوزراء​ لأن ذلك سيفتح نقاشاً لا يوصل لمكان".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: نتمنى على وزراء القوات عدم محاولة ممارسة ديكتاتورية الأقلية داخل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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