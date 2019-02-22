مفتشون في وزارة السياحة أقسموا اليمين القانونية

أفادت معلومات ​صحفية​ أن أربعة عشر مفتشا محررا وموظفا مكلفا بالتفتيش في ملاك وزارة السياحة- المديرية العامة للشؤون السياحية، أقسموا اليمين القانونية أمام القاضي المنفرد الجزائي في ​بيروت​ باسم تقي الدين في ​قصر العدل​ في بيروت.

وورد في القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي بأمانة وباستقلال وأن أكون ​حريصا​ على تطبيق القوانين والأنظمة وأن أحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها".