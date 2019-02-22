مفتشون في وزارة السياحة أقسموا اليمين القانونية

أفادت معلومات صحفية أن أربعة عشر مفتشا محررا وموظفا مكلفا بالتفتيش في ملاك وزارة السياحة- المديرية العامة للشؤون السياحية، أقسموا اليمين القانونية أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين في قصر العدل في بيروت.
وورد في القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي بأمانة وباستقلال وأن أكون حريصا على تطبيق القوانين والأنظمة وأن أحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها".
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