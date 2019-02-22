50 سيارة إسعاف مجهزة و4 عيادات ميدانية لتأمين القمة العربية الأوربية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

قال الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، جرى الدفع بأكثر من 50 سيارة إسعاف مجهزة بالرعاية المركزة، و4 عيادات ميدانية بها كافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى إقامة مستشفى مجهز على أعلى مستوى داخل قاعة للمؤتمرات الكبرى، لتوفير الرعاية الطبية الشاملة خلال فترة انعقاد مؤتمر القمة العربية الأوربية، المقرر انطلاقه على مدار يومي 24 و25 من فبراير الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف أنه جرى توفير 4 سيارات مجهزة عناية فائقة و6 سيارات تدخل طبي أمام قاعة المؤتمرات الكبرى بالإضافة إلى عيادة ميدانية تشمل وحدة رعاية مركزة متكاملة داخل القاعة.

وأوضح أنه جرى نشر سيارات الإسعاف على كافة المحاور والطرق الرئيسية شاملة المطار ومناطق إقامة الوفود وتمركز سيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة بالمدينة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بمقر هيئة الإسعاف بشرم الشيخ تعمل على مدار24 ساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الصحي، كما جرى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات إلى الدرجة القصوى والتنسيق بينها وبين وزارة الصحة والتأكيد على توافر الأطقم الطبية من أطباء وفنيين وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، كما جرى دعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة.

كما جرى وقف إجازات العاملين بالمستشفيات خلال فترة المؤتمر خاصة الأقسام الحرجة الطوارئ والرعايات المركزة والحروق والسموم.