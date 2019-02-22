ضبط 2200 لتر لبن فاسد في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:
نظمت إدارة الطب الوقائي بمديرية صحة بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، اليوم الجمعة، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة.
وتمكنت الحملة التي أشرف عليها الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة من ضبط 2200 لتر لبن فرز فاسد، كما حررت الحملة 18 محضرًا من بينها 9 لغير الحاصلين على شهادات صحية و9 لمنشآت غير مستوفاة للاشتراطات الصحية.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
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