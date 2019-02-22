عميد السفراء الأفارقة: السيسي رجل أفعال ويملك رؤية قوية لتنمية أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- أ ش أ:

قال سفير الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة في القاهرة محمدو لبرنغ اليوم الجمعة، إن تولي مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي فرصة جيدة وطيبة للقارة، خاصة وأن الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة وقوية لتنمية أفريقيا.

وأضاف سفير الكاميرون - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في متابعة ظاهرة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل - أن الإنجازات التي تحققت في مصر تدل على اهتمام الرئيس السيسي بالتطوير ليس في مصر فقط بل لأفريقيا كلها؛ مما يؤكد أن ترؤسه للاتحاد الأفريقي سيكون شيئا مهما لكل إفريقيا لأنه يملك الرؤية وقوة الإرادة والجهود لتنفيذ الأهداف.

وتابع قائلا إن الرئيس السيسي "رجل أفعال ويملك رؤية واضحة"، مشيرا إلى أنه يعمل في مصر منذ ما يقرب من 10 سنوات، تابع خلالها التطور والتنمية التي شهدتها مصر بعد تولي الرئيس السيسي المسؤولية.

وأعرب السفير الكاميروني عن سعادته لمتابعته ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل؛ مؤكدا أن مصر بها كنوز وآثار جميلة.

وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر والكاميرون على المستويين الدبلوماسي والثقافي؛ مضيفا: "نتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين البلدين".

وحول بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تنظمها مصر، أكد السفير الكاميروني ثقته في تنظيم البطولة على أفضل وجه؛ معربا عن تمنياته لفوز الفريق الأفضل بالبطولة.

واختتم تصريحاته بالقول إن "الشعب المصري طيب وجيد ومحب للآخرين".