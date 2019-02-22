أنشئ منذ ربع قرن.. نادي المحليات في سوهاج "بيت وقف"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

على الرغم من انتهاء الإنشاءات منذ عام 1994 على مساحة كبيرة في موقع متميز على ضفاف النيل بمدينة ناصر، إلا أن نادي المحليات بسوهاج لم يجري ستغلاله حتى الآن، ما جعله مثل "البيت الوقف" لمرور ربع قرن على إنشائه دون الاستفادة منه.

ويتكون نادي المحليات بسوهاج من 3 طوابق مُطلة على نهر النيل مباشرة، ويحتوي على مطعم وكافيتريا وقاعات للاجتماعات والتدريب، وقاعة أفراح، وحديقة تطل على النيل، وجناح فندقي يضم 12 غرفة، بالإضافة إلى 4 أجنحة.

وأنشئ النادي على مساحة 1981 مترًا مربعًا أسوة بباقي الهيئات التي لها أندية بسوهاج، وذلك لخدمة العاملين بالإدارة المحلية والشعبيين وأسرهم، وجرى إشهاره كنادي رياضي، ثقافي، اجتماعي، ترفيهي.

تفقده المحافظ في شهر أكتوبر من العام الماضي، يرافقه كلا من الدكتور عمر الحادي المنسق العلمي للمحافظة، طلعت الزيات مدير عام الشئون والمالية والإدارية بالديوان العام، المهندسة عبير الطيب مدير التنسيق الحضاري والتجميل بالمحافظة، وأعضاء وحدة التنمية المحلية بديوان عام المحافظة.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج إنه تفقد نادي المحليات مرتين أولهما في شهر أكتوبر الماضي بعد توليه منصب محافظ الإقليم والثانية منذ بضع أيام بعد تطويره والانتهاء من أعمال الكهرباء الخاصة بالمبنى، مؤكدًا أهمية الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة، وتعظيم الاستفادة منها لتحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ أن نادي المحليات أحد المشروعات التي كانت متعثرة بالمحافظة منذ إنشائه عام 1994 بسبب معوقات تتعلق بأعمال الكهرباء، مشيرًا إلى أنه جرى تطويره وتوفير كشك كهرباء وإنارته بالكامل تمهيدًا لافتتاحه قريبًا لخدمة المواطنين بسوهاج.

وأشار "الأنصاري" إلى أنه وجه بالاستفادة من نادي المحليات كمصدر دخل مهم للمحافظة، خاصة أن تكلفته الإنشائية تقدر بحوالي 7 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن افتتاحه سيكون خلال فترة قريبة.