هجوم على قافلة نفطية أميركية في موزمبيق

تعرضت قافلة لمجموعة أناداركو النفطية الأميركية لهجوم، أمس الخميس، في شمال موزمبيق،حيث تنشط مجموعات مسلحة، كما ذكرت مصادر في الشركة.

وقالت المصادر التي لم ترغب في الكشف عن هويتها، إن قافلة الآليات تعرضت للهجوم في حوالى الساعة 15،00 ت غ من الخميس، ولم يصب أي من عناصرها.

ووقع الهجوم على طريق يربط موسيمبوا دا برايا بمركز بالما الحساس للصناعة النفطية التي تطورت في موزمبيق بعد اكتشاف احتياطات نفطية كبيرة.

فقد قطع مسلحون الطريق وهاجموا القافلة بأسلحة نارية، كما ذكرت هذه المصادر لوكالة فرانس برس. ولم تشأ إدارة المجموعة التي تم الاتصال بها، التعليق على هذه المعلومات.

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